ميقاتي أجرى إتصالاً بلاثارو مستفسرا عن ملابسات سقوط أحد الصواريخ في مقر لليونيفيل بالناقورة

أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اتصالا بالقائد العام للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ارولدو لاثارو مستفسرا عن ملابسات سقوط أحد الصواريخ في مقر لليونيفيل في الناقورة.
وشدد ميقاتي على التضامن الكامل مع اليونيفيل واطمأن الى عدم وقوع ضحايا.
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