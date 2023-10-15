اعلنت وزارة الدفاع الألمانية إن سلاح الجو الألماني نقل 160 شخصا في رحلة من إسرائيل في مطلع هذا الأسبوع بينما يترقب العالم بدء هجوم بري على غزة. وأوضحت الوزارة الالمانية أن الجيش الألماني مستعد لعملية إجلاء عسكرية إذا لزم الأمر.

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الدفاع الالمانية: سلاح الجو يجلي 160 مواطنا من إسرائيل ومستعدون لاجلاء المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.