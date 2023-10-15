وزارة الصحة بغزة تُطلق نداء استغاثة لجميع دول العالم لإرسال وفود طبية من مختلف التخصصات

اطلقت وزارة الصحة في قطاع غزة تُطلق نداء استغاثة لجميع دول العالم لإرسال وفود طبية من مختلف التخصصات لإنقاذ الجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على غزة. ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة الى ان المستشفيات باتت تلفظ أنفاسها أمام المجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

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