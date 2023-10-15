حذّر رئيس الجمهورية الإسلامية الإيراني، السيد ابراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، ايمانوئل ماكرون، من انه إذا لم يتوقف قتل أهالي غزة، فسيتعقد الوضع وتتسع رقعة الحرب.

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الايراني يحذر نظيره الفرنسي بانه إذا لم يتوقف قتل أهالي غزة فسيتعقد الوضع وتتسع رقعة الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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