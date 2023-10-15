الحكومة الاسرائيلية: ارتفاع حصيلة القتلى في إسرائيل جراء هجوم حماس إلى أكثر من 1400 شخص

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 1400 خلال عملية طوفان الأقصى، وعدد الجرحى 3500.

و قدّر الجيش الإسرائيلي عدد الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة بـ120. وحسب الجيش الإسرائيلي، المقاومة أطلقت أكثر من 6600 صاروخ على المدن والبلدات والمستوطنات الإسرائيلية.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد الجرحى إلى 3715 منذ بداية عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس وفصائل المقاومة في 7 تشرين الأول الجاري.

واوضحت الوزارة في بيان، "بلغ عدد المصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات حتى الأحد 3715، بينهم 26 حالة حرجة، و313 خطيرة، و683 متوسطة، والباقون إصاباتهم طفيفة".