أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية هاجموا خمس مواقع صهيونية حدودية وهي: جل العلام، بركة ريشا، موقع راميا، موقع المنارة وموقع العباد، بالأسلحة المباشرة والمناسبة".
وأضاف "حزب الله"، في بيان، أن "ما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": مجاهدو المقاومة هاجموا 5 مواقع صهيونية حدودية بالأسلحة المباشرة والمناسبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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