"حزب الله": مجاهدو المقاومة هاجموا 5 مواقع صهيونية حدودية بالأسلحة المباشرة والمناسبة

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية هاجموا خمس مواقع صهيونية حدودية وهي: ‏جل العلام، بركة ريشا، موقع راميا، موقع المنارة وموقع العباد، بالأسلحة المباشرة والمناسبة".‏

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‎ ‎وأضاف "حزب الله"، في بيان، أن "ما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم".