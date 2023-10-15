باسيل بذكرى 13 تشرين: النزوح السوري يضرب كل المواثيق والقوانين الدولية ويناقض القوانين اللبنانية

أشار رئيس التيار "الوطني الحر" جبران باسيل، في ذكرى 13 تشرين، الى أن "الفساد بمفهومه مناقض للقانون ويدمر مؤسسات الدولة ويخفف مواردها ويحاول ثرواتها الى جيوب المنتفعين ويفقد الدولة امكاناتها وفي حالة لبنان يضعها في جيب الخارج ويفقد المواطن الحرية الفردية".

ولفت باسيل، الى أن "نحن جيل حرية سيادة واستقلال عشنا على حلم تحقيقها من العام ١٩٨٩ ختى العام ٢٠٠٥ وتيقنا ان عيش الحرية أصعب من التاني بها وان تبقى حرا وانت في الحكم امر صعب إذ عليك احترام حرية الآحرين اما الاستقلال فحدده في حرية بلدك".

ورأى أن "النزوح السوري يتخطى كل قدرة على استيعابه ويتجاوز كل رقم، هذا النزوح يضرب كل المواثيق والقوانين الدولية ويناقض القوانين اللبنانية كافة وبالتالي النازح الذي يعمل خلافًا للقانون يضرب السيادة إضافة إلى حرمان المواطن من الكهرباء وغيرها كون النازح يقاسمه اياها يصبح النازح متقدما على ابن الأرض".

في الرئاسة، سأل باسيل "اين نكون من الحرية والسيادة اذا فرض احد علينا رئيسن؟ وهل الرئاسة تسمح تلزمنا لمجموعة خماسية و​سياسة​؟ وهل الاستقلال يسمح ان نكون تابعين لاحد بفعل المصلحة والمال؟"، مضيفاً "فإما يكون للانسان حرًّا سيدًّا مستقلاًّ أو لا يكون".