"حزب الله": إستهدفنا الكاميرات والتجهيزات الفنية الإسرائيلية المثبتة على جدار مستوطنة المطلة مما تسبب بتعطيلها

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية إستهدفوا الكاميرات والتجهيزات الفنية الصهيونية المثبتة على جدار مستوطنة المطلة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بالأسلحة المناسبة مما تسبب بتعطيلها".

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