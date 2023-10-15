السيسي لبلينكن: رد فعل إسرائيل يصل إلى حد العقاب الجماعي

أبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بأن رد فعل إسرائيل على هجوم حماس تجاوز حق الدفاع عن النفس ويصل إلى حد العقاب الجماعي. واعتبر السيسي في تصريحات بثها التلفزيون خلال اجتماع مع بلينكن في القاهرة، إنه يرفض استهداف أي مدنيين في الصراع المستمر.

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