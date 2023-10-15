«نشأت في حي جنبًا إلى جنب مع اليهود».. السيسي لوزير الخارجية الأمريكي: رد الفعل الإسرائيلي تجاوز الدفاع عن النفس

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الأزمة الحالية بين فلسطين وإسرائيل كبيرة جدًا، مشيرا إلى أن رد الفعل الإسرائيلي تجاوز حق الدفاع عن النفس وتحول إلى العقاب الجماعي لقطاع غزة.

وقال السيسي، خلال لقاءه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مساء الأحد، إن "ما حدث من 9 أيام كان صعب مفيش كلام.. وندينه، لكن فيه تراكم وغضب وكراهية على مدى 40 سنة لأنه مفيش أفق لإيجاد حل للقضية الفلسطينية."

وأضاف الرئيس: "لو تأخرنا في حسم هذه الأزمة سيترتب عليه سقوط المزيد، وذلك بعد أن سقط خلال 5 جولات من الحرب نحو 12 ألفا و500 فلسطيني، لكن الجانب الإسرائيل سقط منه 2700 منهم 1500 سقطوا في عملية طوفان الأقصى الأخيرة."

وتابع: "اللي بقوله بيانات موجودة ومتاحة للجميع، وسقط 100 ألف مصاب فلسطيني، و12 ألف من إسرائيل، من الأطفال سقط 2500 طفل فلسطيني، ومن إسرائيل 150 طفلا".

وأشار الرئيس إلى أن الأزمة الحالية من الممكن أن يكون لها تداعيات على منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا بذل الجهود لاحتواء الموقف.

وأضاف الرئيس السيسي: "أنا مواطن مصري نشأت في حي جنبًا إلى جنب مع اليهود، ولم يكن يتعرضوا للقمع أو الاستهداف"، بحسب ما نقل موقع "القاهرة 24".