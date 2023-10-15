القاهرة ـ «الخليج 365»: شاركت سلطنة عمان ـ ممثَّلةً بمجلس الدولة ـ في أعمال الجلسة الأولى من دَوْر الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، والتي عقدت بمقرِّ جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة. ضمَّ وفد مجلس الدولة المشارك في أعمال اجتماعات البرلمان العربي، المكرَّم الدكتور حسن بن علي المدحاني عضو مجلس الدولة وعضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسة والأمن القومي بالبرلمان العربي، والمكرَّم الشيخ علي بن ناصر المحروقي عضو مجلس الدولة وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي.

وناقشت أعمال الجلسة الأولى تطوُّرات الأوضاع الراهنة في فلسطين، والقرارات والقوانين التي رفعتها اللجان التابعة للبرلمان عقب اجتماعاتهم التحضيرية للجلسة الأولى، ومشروع إعداد رؤية البرلمان العربي لمعالجة التداعيات السلبية للكوارث الطبيعية على حقوق الإنسان في العالم العربي، وتقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2022م، وبحث إنشاء صندوق اللغة العربية في الدول الأقل نُموًّا، بالإضافة إلى مناقشة إعداد وثيقة تمكين المرأة في العالم العربي. تأتي مشاركة مجلس الدولة في أعمال البرلمان العربي إلى عضويته في لجان البرلمان العربي المختلفة والتي يُمثّل فيها سلطنة عمان والتي تهدفُ إلى تعزيز وتوطيد العلاقات بين مختلف مجالس وبرلمانات الدول العربية ببعضها، وتعزيز التواصل مع أعضاء المجالس التشريعية والبرلمانات في الدول العربية وكافة دول العالم.

كانت هذه تفاصيل خبر بمشاركة سلطنة عمان .. البرلمان العربي يناقش تطورات الأوضاع فـي فلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.