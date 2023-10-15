عناني: لبيب والعتال وسليمان سيخوضون انتخابات الزمالك بشكل رسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

صرح المحامي محمد عناني رئيس قسم التحكيم الرياضي والتجاري بمكتب الدكتور كمال شعيب للمحاماة، أن كل من حسين لبيب وهاني العتال وأحمد سليمان سيخوضون انتخابات نادي الزمالك بشكل رسمي بعد رفض الطعون المقامة ضدهم لاستبعادهم من سباق الانتخابات.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، باستبعاد حسام المندوه الحسيني من انتخابات الزمالك، ورفض الدعاوى المقامة لاستبعاد حسين لبيب وأحمد سليمان وهاني شكري وهاني العتال ومصطفى سيد عبدالخالق، من الكشوف النهائية للمرشحين المقبولين لخوض الانتخابات.

أضاف عناني في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، أن المرشحين الذين تم رفض الطعون المقامة ضدهم سيخوضون غمار انتخابات الزمالك الجمعة المقبلة لعدم وجود عائق قانوني يحول دون ترشحهم بالانتخابات.

ونظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعاوى المقامة من ماجد فاروق عبدالجواد الحنبلي، محامٍ ومرشح على منصب رئيس نادي الزمالك، والتي طالب فيها باستبعاد حسين أحمد لبيب مرشح على منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك؛ لعدم حصوله على العضوية العاملة لنادي الزمالك، وفاروق فؤاد جعفر لسابق الحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات في القضية رقم 170 لسنة 2014 جنايات الجيزة.

ويتولى إدارة نادي الزمالك حاليًا لجنة مكلفة مكونة من الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي للنادي، ومعه أحمد فؤاد الوطن مديرًا ماليًا وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي بناء على تكليف من الجهة الإدارية.

وانتهت مهلة الترشح على انتخابات نادي الزمالك لاختيار مجلس منتخب يتولى مهمة إدارة النادي، خلال 4 سنوات مقبلة.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أعلنت عن انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي يوم 20 أكتوبر المقبل بمقر النادي، من خلال إعلان رسمي تم نشره في الصحف القومية.