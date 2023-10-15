شكرا لقرائتكم خبر عن القنصل العام لفلسطين يستقبل حزب الاتحاد ويقلد قياداته "الكوفيه الفلسطيني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السفير السفير رأفت بدران القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية، اليوم الأحد، حزب الاتحاد، ضمن وفد التيار الإصلاحى الحر، وذلك لدعم القضية الفلسطينية، والتأكيد على وقوف الشعب المصرى مع الشعب الفلسطينى الشقيق للدفاع عن حقوقهم التاريخية.

وقام سعد الجمل أمين عام حزب الاتحاد بتعريف التيار وأحزابه والحضور من ممثلى أحزاب التيار الإصلاحى الحر، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية والفلسطينية وأننا شعب واحد ودم واحد.

وأشار "الجمل" إلى موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية، والذى لم ولن يتغير، مشيدا بالتغير النوعى فى المقاومة لمواجهة الاحتلال وما يتركبه من جرائم فى حق الشعب الفلسطينى.

وأكد على رفض محاولات الاحتلال لنزوح الفلسطينيين من غزة وأن الثبات والصمود هما السبيل للحصول على حقوق الفلسطينيين، مثمنا فى هذا الصدد خطاب الرئيس السيسى الأخير وتأكيده على إخراج المدنيين من دائرة الانتقام وأن تدخل مصر لحل الأزمة دون قيد أو شرط.

وقام سعد الجمال بتقديم درع حزب الاتحاد، إلى القنصل العام لدولة فلسطين، السفير رأفت بدران، نيابة عن رضا صقر، رئيس الحزب.

بدوره، قام السفير رأفت بدران، بتقليد سعد الجمل الكوفيه الفلسطينية المعروفة وتابع ذلك بتقليد بقية الحضور من أمناء أحزاب التيار الإصلاحى الحر، وهم ود.أشرف زهران أمين تنظيم حزب الاتحاد، ود شيماء عبد الرسول عضو تنسيقية شباب الاحزاب عن حزب الاتحاد ود رانيا صقر. أمين المهنيين بحزب الاتحاد، وعمر عوض أمين حزب الجيل، والمستشار عاطف فوزى أمين حزب مصر القومى، ولبنى خليفة أمينة المرأة بحزب الإصلاح والنهضة.