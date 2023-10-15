شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: اجتماع مجلس الأمن القومى رسالة لكل المتربصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، أهمية انعقاد مجلس الأمن القومى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم لاستعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، مشيرا الى أن الدعوة لانعقاده توضح خطورة الاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا البطل الصامد فى غزة وتداعياتها على الأمن والسلام والاستقرار فى منطقتنا العربية.

ونوه أن مجلس الأمن القومى المصرى أوكل إليه الدستور إقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، مضيفا أنه يختص كذلك بتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي المصري في الداخل، والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستويين الرسمي والشعبي ومواجهة العدائيات الداخلية وحالات الكوارث والأزمات القومية بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها وإزالة آثارها.

وأكد رئيس حزب الجيل على أهمية انعقاد مجلس الأمن القومى برئاسة الرئيس السيسى لمواجهة كل هذه الأخطار، موضحا أن القرارات التى أصدرها مجلس اليوم تتفق مع كل القرارات التى اتخذتها مصر منذ اندلاع الازمة الفلسطينية والهجوم الوحشى للطائرات الإسرائيلية على المدنيين العزل فى غزة وباقى مناطق فلسطين الغالية، مشددا أن قرارات القيادة السياسية المصرية أكدت على الواقع وفى تعاملها مع تداعيات العدوان البربري الاسرائيلى أنها القائدة لمحيطها العربى وان رئيس مصر هو زعيم العرب بلا منازع.

وأشاد ناجى الشهابي بالقرارات التى أصدرها مجلس الأمن القومى منوها إلى أنها أكدت أن مصر مفتاح الازمة وأن الحل لابد وأن يتم من خلالها، مرحبا بقرارات مجلس الأمن القومى بمواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة، مع الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.

وأشاد رئيس حزب الجيل بالموقف المبدئى الثابت فى السياسة الخارجية المصرية والتى أعلنته بقوة فى مواجهة ترامب صاحب صفقة القرن وهو لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين، ورفض تهجير اهلنا فى غزة إلى سيناء واعتبارها محاولات صهيونية لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

ونوه «الشهابي» قائلا: "رؤسنا أرتفعت لتطال السماء وأمتلئت قلوبنا عزة وكرامة وفخر ونحن نرى القرار المصرى الرافض لعبور الأجانب وعلى رأسهم الامريكان من رفح إلا بعد إدخال قوافل المساعدات المصرية إلى المدنيين العزل فى غزة"، ووفقا للإجراءات القانونية الدولية مع الإدارة الفلسطينية المسئولة عن معبر رفح من الجانب الفلسطينى واصفا هذا القرار بالتاريخى والذى قال ببساطة إن حياة الأجانب ليست اغلى من حياة العرب الفلسطينين وأن الدم الفلسطينى غالى جدا وأنه ليس ارخص من الدم الأجنبى.

وأكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، أن قرار المجلس بأن الأمن القومى المصرى خط أحمر، ولا تهاون فى حمايته فهو رسالة لكل الأعداء المتربصين بأننا قادرون على حماية أمننا القومى، معتبرا أن الدعوة المصرية لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية هى تأكيد بأن مصر مفتاح الازمة منوها إلى ماسبق أن ما أعلنته مصر وقائدها هو الحل الذي يكمن فى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.