شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشباب المصرى: "بى بى سى" تمارس تكميم الأفواه ضد الصحفيين العاملين بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهم محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، شبكة البى بى سى البريطانية بممارسة انتهاكات في حق الصحفيين العرب العاملين بها واصفا قرار إحالة 6 صحفيين إلى التحقيق بسبب إظهار تضامنهم مع الشعب الفلسطيني بانه تكميم أفواه.

وأكد ممدوح على تضامنه الكامل مع الصحفيين على خط النار، والذين يقومون بأشرف عمل على الإطلاق في تلك الأحداث المؤلمة، وهو إظهار الحقائق وإظهار بشاعة جرائم الحرب التي تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينين .

وأشاد ممدوح بدور الصحفيين، والذين يقدمون أرواحهم يوميا فداء الرسالة الصحفية والإعلامية، ومن أجل نصرة الحق وليس طرف على حساب طرف .

وأضاف:"مثلما أعلنا تضامنا الكامل مع القضية الفلسطينية، نعلن تضامنا أيضًا لكافة الصحفيين والمراسلين والمحررين علي خط النار، ونرسل لهم رسالة من القاهرة إلى غزة " استمروا في أداء عملكم المشرف فأنتم عيون الحقيقة التي لا يمكن إطفائها"" .

تجدر الإشارة الى أن شبكة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" قامت بالتحقيق بشكل عاجل مع صحفيون بالشبكة قاموا بمشاركة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعى لدعم الفصائل الفلسطينية.

وتأتى تلك التحقيقات، بعد أن قالت شخصيات متعددة تابعة لقناتها العربية إن (الإسرائيليين) لا ينبغي اعتبارهم مدنيين أبرياء.