شكرا لقرائتكم خبر عن ناجي الشهابي: بى بى سى تحاسب الصحفيين على آرائهم خوفا من كشف جرائم إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهم ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي شبكة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" بممارسة تكميم الأفواه ضد صحافييها حتى لا يعلنوا ويكشفوا جرائم إسرائيل وقتلهم الأطفال والنساء والشيوخ، واعتبر أن التحقيقات التي تجريها الإذاعة البريطانية مع الصحفيين الذين أبدوا تعاطفا مع أهل غزة هي ممارسة ضد حرية الرأى والتعبير والنشر ومحاسبة للصحفي على معتقداته الشخصية، لافتا إلى أن الاعتداءات الوحشية الإسرائيلية كشفت الوجه القبيح الحضارة الغربية وكشفت معاداتهم للحقيقة وخضوعهم للابتزاز الصهيوني.

وأكد أن الاعتداءات الوحشية للطائرات العسكرية على قطاع غزة واستهدافها الأطفال والنساء والشيوخ وكذلك المدنيين العزل، كشفت زيف كل الإدعاءات الغربية، وفى القلب منهم بريطانيا بشأن اهتمامهم بالحريات وحقوق الإنسان وتمكينهم الإعلاميين من أداء واجبهم المهنى.