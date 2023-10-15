"النشرة": عناصر الدفاع المدني اللبناني تعرضوا للقصف الإسرائيلي اثناء إخماد حريق منزل في علما الشعب

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "تعرض عناصر الدفاع المدني اللبناني للقصف اثناء العمل على إخماد حريق منزل تعرض للقصف من قبل الجيش الإسرائيلي في علما الشعب".

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