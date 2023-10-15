أشار الناطق العسكري باسم "سرايا القدس" أبو حمزة، الى أن "العدو الصهيوني يواصل محاولات يائسة لتهجير شعبنا فكان الرد هو الثبات على أرضنا، فالعدو تجاوز كل الأعراف الدينية والقانونية والإنسانية دون أن ينال من عزيمتنا".
ولفت أبو حمزة، الى أننا "نقول للعدو لقد هزمناكم في عقر كيانكم فما ظنكم بنا وقد أتيتم إلينا بأقدامكم، ونؤكد على ثباتنا أمام جرائم العدو ونقول إنه لا خيار لنا سوى النصر".
كانت هذه تفاصيل خبر "سرايا القدس": نؤكد على ثباتنا أمام جرائم العدو الإسرائيلي ولا خيار لنا سوى النصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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