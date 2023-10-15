"سرايا القدس": نؤكد على ثباتنا أمام جرائم العدو الإسرائيلي ولا خيار لنا سوى النصر

أشار الناطق العسكري باسم "سرايا القدس" أبو حمزة، الى أن "العدو الصهيوني يواصل محاولات يائسة لتهجير شعبنا فكان الرد هو الثبات على أرضنا، فالعدو تجاوز كل الأعراف الدينية والقانونية والإنسانية دون أن ينال من عزيمتنا".

ولفت أبو حمزة، الى أننا "نقول للعدو لقد هزمناكم في عقر كيانكم فما ظنكم بنا وقد أتيتم إلينا بأقدامكم، ونؤكد على ثباتنا أمام جرائم العدو ونقول إنه لا خيار لنا سوى النصر".