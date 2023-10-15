اشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط في تصريح له من عين التينة بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، الى اننا "نتمنى ان يبقى لبنان خارج هذه الدائرة الا اذا اصر العدو الاسرائيلي على الاعتداء، واليوم نلاحظ الاعتداء اليومي على لبنان من قبل اسرائيل، وما يجري رهيب، والبعض نسي المشروع الاساس هو حل الدولتين".

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط من عين التينة: نتمنى ان يبقى لبنان خارج هذه الدائرة الا اذا اصر العدو الاسرائيلي على الاعتداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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