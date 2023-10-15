تعميم من محافظ النبطية بالتكليف الى القائمقامين واتحادات البلديات والبلديات في محافظة النبطية

أصدرت محافظ النبطية بالتكليف الدكتورة هويدا الترك تعميما الى القائمقامين واتحادات البلديات والبلديات في محافظة النبطية وفيه: "نظرا لما تمر به منطقتنا وبلادنا من ظروف استثنائية وأزمات غير مسبوقة وأوضاع في غاية الدقة، وبناءً على الأوضاع الأمنية المستجدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجنوب اللبناني، ودعمًا للأهالي الصامدين في بلدات وقرى محافظة النبطية، وبموازاة نزوح أعداد كبيرة من أبناء بعض البلدات والقرى نحو أماكن أكثر استقرارًا في نطاق المحافظة أو خارج نطاقها، ولما كان تأمين أبسط مقومات البقاء والصمود تحتم علينا تكثيف الجهود وتضافرها وتوثيق التعاون بين الإدارات العامة والمؤسسات العامة والاتحادات البلدية والبلديات والمخاتير في القرى التي لا يوجد فيها بلديات والمجتمع المدني ولاسيما الجمعيات والمنظمات غير الحكومية للمتابعة والتنسيق، وهذا ما يتطلب اتخاذ التدابير الفورية العاجلة والاحترازية الآتية:

- إنشاء خلية فاعلة في كل قائمقامية برئاسة القائمقام لمعاونته في متابعة التعليمات وتامين الخدمات والتسهيلات اللازمة في قضائه بالتنسيق مع غرفة إدارة الكوارث في المحافظة، ونحيطكم علمًا بأننا قد فعّلناها ابتداء من تاريخ 11/10/2023.

- التثبت من جهوزية المستوصفات التابعة للبلديات أو الواقعة في نطاق البلديات وتزودها بالأدوية والامصال والمستلزمات كالاسعافات الأولية الضرورية.

- تجهيز البلديات مراكز أو قاعات وأماكن آمنة في كل حي أو تجمع سكني وتأهيل كل منها بالمستلزمات الغذائية والاسعافية والاغاثية اللازمة، وتأمين مياه الشرب ومياه الاستخدام وبيوت الخلاء.

- تأمين صيانة فورية لآليات الاتحادات البلدية والبلديات وإبقائها على جهوزية تامة.

- تثبت البلديات من توفر المياه في مآخذ المياه المعدة لسيارات الإطفاء.

- تأمين البلديات أو الاتحادات انتقال الأسر الراغبة بالخروج من البلدات الواقعة في نطاق الأعمال العسكرية ولاسيما الحدودية منها، وبخاصة كبار السن والأطفال والتنسيق مع غرفة إدارة الكوارث في المحافظة.

- التثبت من توفر مخزون كافي من الوقود لآليات البلدية أو الاتحاد وللتدفئة وبخاصة في المناطق المرتفعة عن سطح البحر.

- التنسيق الدائم بين السلطات المحلية ومراكز الرعاية الصحية الأولية ومراكز الخدمات الاجتماعية لتأمين استمرارية الخدمات للأهالي.

- التشبيك بين البلديات واتحادات البلديات ومنظمات المجتمع المدني كالجمعيات الاسعافية والصحية، والمنظمات غير الحكومية التي ستقدم مساعدات وخدمات إغاثية وإسعافية ترقبًا لحدوث أي طارئ وإعلام غرفة إدارة الكوارث بذلك.

- الطلب الى الجمعيات العاملة والناشطة ضمن نطاقكم وجوب التسجيل على الرابط الآتي: https://arcg.is/znCuy

- التعاون مع مصلحة الاقتصاد في النبطية والتنسيق مع مندوبيها لضبطأسعار المواد الغذائية والضرورية في ظل تفاقم الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية منعًا لحدوث حالات الاحتكار.

- إيداعنا إحصاء يوميًا بأعداد النازحين والوافدين من وإلى البلدات وتحديد احتياجاتهم الملحة بالتنسيق مع غرفة إدارة الكوارث في محافظة النبطية.

- نحن إذ نعول على تعاون كل منكم وأناتكم وحكمتكم في هذه المحن، ريثما نخرج منها منتصرين وسالمين بإذن الله، ونحيي صمودكم وثباتكم في تقديم كل ما تستطيعون تقديمه لعون أهالينا، وتعتبر هذه التعليمات من باب التدابير الاحترازية والخطط الاستباقية لحماية الأهلين وسلامتهم".