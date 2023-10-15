بشرى سارة.. أمريكا تضع آلية مع مصر والأمم المتحدة وإسرائيل لإدخال المساعدات لغزة

الشارقة - اميمة ياسر - أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، اليوم، الأحد، أن الولايات المتحدة تضع آلية مع الأمم المتحدة ومصر وإسرائيل لإيصال المساعدات لمن يحتاجونها، مشيرا إلى أن جميع الدول التي زارها مصممة على عدم اتساع رقعة الصراع.

وأعرب "بلينكن" في تصريحات بمطار القاهرة قبيل مغادرته البلاد عن ثقته بأن المساعدات ستعبر من مصر إلى داخل قطاع غزة، مضيفا: سيعاد فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر تبذل جهودا لاحتواء الموقف في غزة وعدم دخول أطراف أخرى للصراع.

وشدد الرئيس السيسي، خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن اليوم /الأحد/، على ضرورة إيقاف تطورات الأزمة الحالية التي من الممكن أن يكون لها تداعيات على منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفضه التام للمساس بالمدنيين، قائلا: "أرفض المساس بالمدنيين"، موضحا أن مصر كانت تقوم بدور إيجابي جدا في كل الأزمات المشتعلة، ونحن نتحدث عن جولات الصراع بين قطاع غزة وإسرائيل.

وأضاف الرئيس السيسي أنه خلال جولات من الصراع سقط ضحايا من المدنيين، وأن التأخير في حسم وإيجاد حل لهذه الأزمة سيترتب عليه سقوط المزيد من الضحايا.