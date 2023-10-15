شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. 2670 ضحية و9714 جريحاً في القصف الإسرائيلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غزة - رويترز

قالت وزارة الصحة بغزة، إن عدد الضحايا في القطاع ارتفع، الأحد، إلى 2670 ضحية بالإضافة إلى 9714 مصاباً.

وقُتل هؤلاء أو أصيبوا على يد إسرائيل منذ بدء الصراع في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وواصلت إسرائيل استعداداتها لاجتياح بري وشيك لقطاع غزة، فيما أعلنت الأمم المتحدة نزوح مليون فلسطيني عن منازلهم في القطاع المحاصر.

وتردّ إسرائيل على الهجوم الذي نفذته في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر حركة حماس انطلاقاً من قطاع غزة، بقصف مكثف لهذه المنطقة. واستحالت أحياء كاملة في مدينة غزة إلى أنقاض.