شكرا لقرائتكم خبر عن البابا فرنسيس يدعو إلى فتح ممرات إنسانية لسكان غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفاتيكان- أ.ف.ب

وجه البابا فرنسيس نداء، الأحد، للإسراع بفتح ممرات إنسانية لسكان قطاع غزة والذي يتعرض لقصف إسرائيلي مستمر.

وقال البابا في ساحة كاتدرائية القديس بطرس: «ينبغي احترام القانون الإنساني، خصوصاً في غزة حيث من الملحّ والضروري ضمان فتح ممرات إنسانية ومساعدة السكان».

وأضاف: «أطلب بشدة ألا يكون الأطفال والمرضى والمسنون والنساء وجميع المدنيين ضحايا النزاع».

وتابع: «لقد سقط بالفعل الكثير من القتلى، من فضلكم دعونا لا نريق المزيد من دماء الأبرياء، لا في الأرض المقدّسة، ولا في أوكرانيا، ولا في أي مكان آخر، هذا يكفي. الحرب دائماً هزيمة»، منتقداً «القوة الشيطانية للكراهية والإرهاب والحرب».