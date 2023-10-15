شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يحث الكونجرس على الموافقة على حزمة دعم لإسرائيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن- رويترز

قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، الأحد: إن حزمة المساعدات الجديدة المتوقع تقديمها إلى إسرائيل وأوكرانيا من الأسلحة ستتجاوز قيمتها ملياري دولار بكثير.

وأضاف خلال مقابلة على شبكة «سي بي إس» أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري محادثات مكثفة مع الكونجرس الأمريكي هذا الأسبوع حول ضرورة الموافقة على هذه الحزمة.

وأدت مساعي الجمهوريين لاختيار رئيس جديد لمجلس النواب الأمريكي بعد عزل كيفن مكارثي قبل نحو أسبوعين إلى التأخير في اتخاذ إجراء بشأن التشريع. ويدرس بايدن طلباً لإدراج حزمة مساعدات تشمل إسرائيل وأوكرانيا وربما تايوان في الميزانية لتحسين فرص الموافقة عليه وسط دعوات من بعض الجمهوريين لخفض الأموال المقدمة إلى كييف.

ورداً على سؤال عما إذا كان الطلب سيكون ملياري دولار، قال سوليفان: «حسناً، الرقم سيكون أعلى بكثير من ذلك، ولكن كما قلت سيشمل بالتأكيد العتاد العسكري اللازم للدفاع عن الحرية والسيادة وسلامة الأراضي في أوكرانيا، ولمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها».