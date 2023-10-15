شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تخلي «سديروت» هرباً من الصواريخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أ.ف.ب

تتهيأ ثلاث حافلات تحمل كل منها حوالي خمسين راكباً للانطلاق من أمام مدرسة في وسط «سديروت»، بعدما دعت إسرائيل بإصرار، الأحد، السكان إلى الرحيل من المدينة، والتي كانت من أهداف هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وتسلك الحافلات الطريق على وقع الإنذارات المتواصلة من إطلاق قذائف من قطاع غزة المحاذي، متوجهة إلى فنادق القدس وتل أبيب وإيلات. وأوضح مردخاي بارشيشيت (57 عاماً) أنه حاول أن «يقاوم» تعليمات الإخلاء لمدة أسبوع قبل أن يرضخ للواقع ويمتثل.

وبدت الشوارع، صباح الأحد، في «سديروت» خالية سوى من بعض الشرطة. أوضحت بلدية سديروت أن الإخلاء ليس إلزامياً لكنها أوصت به بشدة، بينما تواصل إسرائيل استعداداتها لشن هجوم بري على قطاع غزة متوعدة ب«القضاء» على حركة حماس التي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل منظمة «إرهابية». و«سديروت» هي أول مدينة يتم أخلاؤها من سكانها في عملية تمولها الحكومة، بعد ثمانية أيام على هجوم حماس. وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلي أن أكثر من نصف سكانها غادروا خلال الأيام التي تلت الهجوم.