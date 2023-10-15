شكرا لقرائتكم خبر عن برلين تجلي 160 ألمانياً من إسرائيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين- وكالات

قالت وزارة الدفاع الألمانية، الأحد: إن سلاح الجو الألماني نقل 160 شخصاً في رحلة من إسرائيل في مطلع هذا الأسبوع، بينما يترقب العالم بدء هجوم بري على غزة. وأضافت الوزارة أن الجيش الألماني مستعد لعملية إجلاء عسكرية إذا لزم الأمر.

إلى ذلك، اعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، السبت، أن الحرب ضد حماس يجب أن تخاض مع إيلاء «أكبر قدر من المراعاة» للوضع الإنساني في غزة، حتى لا تؤجج معاناة السكان الكراهية.

وقالت بعد اجتماعها مع نظيرها المصري سامح شكري في القاهرة «إن المعركة ضد حماس يجب أن تتم في إطار أكبر قدر من المراعاة للوضع الإنساني للنساء والأطفال والرجال الأبرياء».