شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تتخوف من «تدخل إيراني محتمل» في حرب غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ.ف.ب

أكد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، الأحد، أن الولايات المتحدة تخشى أن يشهد النزاع بين إسرائيل وحركة حماس «تصعيداً» إضافياً، مبدياً أيضاً خشية من «تدخل إيراني» محتمل.

وقال جايك ساليفان في مقابلة مع شبكة «سي بي إس»: «هناك خطر قائم أن يشهد النزاع تصعيداً، بفتح جبهة ثانية في الشمال، وبالطبع بتدخل إيران».

وشدّد ساليفان على أن الولايات المتحدة «لا يمكنها استبعاد فرضية أن تتخذ إيران قراراً بالتدخل مباشرة بشكل أو بآخر».

وتابع: «إنه خطر نحن مدركون له منذ بداية النزاع»، وأضاف: «لذا تحرّك الرئيس الأمريكي جو بايدن سريعاً وبشكل حازم بنشر حاملة طائرات في شرق المتوسط، لكي تكون لدينا مقاتلات في المنطقة، لتكون رسالة بغاية الوضوح إلى كل دولة أو كيان قد يسعى إلى استغلال هذا الوضع».

والسبت، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن نشر الولايات المتحدة حاملة طائرات ثانية في شرق المتوسط بغية «ردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل أو أي جهد يرمي إلى توسيع نطاق هذه الحرب».

وستنضم حاملة الطائرات «دوايت آيزنهاور» مع مجموعة السفن المرافقة إلى حاملة الطائرات «جيرالد فورد» التي نشرتها واشنطن في المنطقة في أعقاب الحرب في غزة.