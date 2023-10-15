شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل: ليس لدينا مصلحة في شن حرب على الجبهة الشمالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأحد: إن إسرائيل ليس لديها مصلحة في شن حرب على جبهتها الشمالية.

وأضاف أنه إذا مارس حزب الله اللبناني ضبط النفس فستحترم إسرائيل الوضع على امتداد الحدود مثلما هو اليوم.

وواصلت إسرائيل استعداداتها لاجتياح بري وشيك لقطاع غزة، فيما أعلنت الأمم المتحدة نزوح مليون فلسطيني عن منازلهم في القطاع المحاصر.

وتردّ إسرائيل على الهجوم الذي نفذته في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر حركة حماس انطلاقاً من قطاع غزة، بقصف مكثف لهذه المنطقة، بينما تواصل حماس إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل. واستحالت أحياء كاملة في مدينة غزة إلى أنقاض، وتكتظ المستشفيات بآلاف الجرحى في القطاع، فيما قدّرت الأمم المتحدة أن مليون فلسطيني نزحوا من منازلهم خلال الأسبوع الأول من التصعيد.