شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 30 شخصاً و167 مفقوداً بغرق قارب في الكونغو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كينشاسا- رويترز

قال مسؤول محلي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الأحد: إن ما لا يقل عن 30 شخصاً لقوا حتفهم غرقاً، بينما 167 في عداد المفقودين بعد غرق قارب في نهر الكونغو شمال غرب البلاد في وقت متأخر الجمعة.

وذكر ديدييه مبولا وزير الصحة في الإقليم الاستوائي إنه تم إنقاذ 189 شخصاً، وإن البحث ما زال جارياً.

وأضاف مبولا: «وفقاً للأرقام المتوفرة حتى الآن لدى الحكومة الإقليمية، جرى انتشال 30 جثة وما زال 167 في عداد المفقودين».

وتتكرر حوادث القوارب المميتة في المياه الكونغولية، حيث يتم تحميل السفن في كثير من الأحيان بما يتجاوز طاقتها. ويوجد في البلاد عدد قليل من الطرق المعبدة عبر أراضيها الحرجية الشاسعة، والسفر عبر النهر أمر شائع.

وذكر مبولا أن القارب الذي غرق بالقرب من بلدة مبانداكا محلي الصنع كان يحمل أكثر من قدرته الاستيعابية، إذ كان على متنه 300 شخص وكان يبحر ليلاً. وأردف: «أعتقد أن عدد القتلى قد يزداد، لأننا انتشلنا للتو الجثة رقم 30».