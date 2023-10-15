انت الان تتابع خبر انفجارات في "تل أبيب" والقسام تعلن قصف المدينة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت كتائب "القسام" عبر قناتها في "تلغرام" أنها قصفت "كيبوتس "ناحل عوز" بالصواريخ وقذائف هاون".

وأضافت: "كتائب القسام تقصف موقع "كيسوفيم" بقذائف الهاون"، وأكدت "القسام" قصف تل أبيب "ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتوقف الحركة في مطار "بن غوريون" ومحيطه وسماع صوت انفجار، مع تفعيل صافرات الإنذار.

كما أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في وقت سبق من اليوم، رشقات صاروخية مكثفة تجاه المستوطنات الإسرائيلية، ودوت صافرات الإنذار في مدينة عسقلان، حيث أعلنت كتائب القسام قصفها ردا على استهداف المدنيين.

وأعلنت المتحدثة باسم نجمة داود الحمراء: بلاغات عن إصابات وسقوط أشخاص في قصف على عسقلان الآن، وبحسب القناة 14 الإسرائيلية، فقد أصاب أحد صواريخ المقاومة مبنى في مدينة عسقلان بشكل مباشر.