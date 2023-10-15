انت الان تتابع خبر "يونيفيل" تعلن تعرض مقرها في لبنان لقصف صاروخي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت "يونيفيل" في بيان: "هذا اليوم شهد تبادلاً مكثفاً لإطلاق النار في عدة مناطق على طول الخط الأزرق بين الأراضي اللبنانية وإسرائيل"، مضيفة "كان هناك سقوط قذائف على جانبي الخط الأزرق، وأصيب مقرّنا العام في الناقورة بصاروخ، ونعمل على التحقق من مصدره"، من دون تسجيل خسائر".واشتدت وتيرة الاشتباكات الحدودية بين مقاتلي حزب الله في لبنان وإسرائيل، يوم الأحد، حيث أطلقت الجماعة صواريخ وردت القوات الإسرائيلية بالقصف.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن "تعرض أحد مواقعه العسكرية الحدودية لإطلاق نار".

وأدت المواجهات إلى "مقتل شخص على الجانب الإسرائيلي، وإصابة عدة أشخاص على جانبي الحدود".

وقال حزب الله في بيان إنه "أطلق صواريخ على موقع عسكري إسرائيلي في مستوطنة شتولا الحدودية الشمالية ردا على القصف الإسرائيلي الذي أدى لمقتل مصور وكالة رويترز، عصام عبد الله، يوم الجمعة ومدنيين لبنانيين اثنين يوم السبت".

