نائب عن التنسيقية: يجب توحيد الصف العربى لمواجهة إسرائيل ومصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب ، أننا يجب أن نقف على حقيقة الوضع فى الأراضى المحتلة التى تتلقى اعتداءات بشكل غير مسبوق من جانب قوات الاحتلال الاسرائيلى والتى ترقى إلى جرائم إبادة عرقية.

أضاف في تصريح لليوم السابع أن الدولة المصرية على مدار عقود ومنذ اللحظات الاولى لميلاد القضية الفلسطينية كانت الداعم والسند للأشقاء الفلسطينيين، وخلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى بذلت الدولة الوطنية المصرية كل الجهود لدعم القضية الفلسطينية على كافة المسارات السياسية و الاقتصادية و الأمنية .

وتابع فيما يخص دعوات نزوح الفلسطينيين فهى فى تقديرى لن تلقى صدى من الأشقاء الفلسطينيين رغم كل المحاولات المبذولة لدفعهم فى هذا الاتجاة فلن يرضى الفلسطينيين اى محاولات لتهجيرهم من ارضهم و منازلهم رغم شدة وطأة العدوان من جانب قوات الاحتلال الاسرائيلى وهى ايضاً محاولة لتصدير أزمات دولة الاحتلال الاسرائيلى إلى دول الجوار وهو ما لن يحدث لوعى كافة مؤسسات الدولة الوطنية لطبيعة التحركات وقدرتها الكاملة للتصدى لاى تحركات تهدد مفهوم الامن القومى العربى.