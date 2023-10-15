شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تنظم ندوة عن الدور العربى فى حرب أكتوبر غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين، ندوة عن "الدور العربى في حرب أكتوبر"، في تمام الساعة السادسة مساء بالقاعة المستديرة بمقر نقابة الصحفيين.

وكانت لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، نظمت من قبل لقاء مفتوحاً مع وزير الإعلام الأسبق وخبير العلاقات المصرية الإفريقية محمد فائق.

وقال حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين، إن الندوة تأتي في إطار الفعاليات التي تقوم بها لجنة الشئون العربية بالنقابة فى العيد الذهبي لحرب أكتوبر المجيدة ومرور 50 عاما عليها، لافتا الى أنه يشارك في نقاشات الندوة اللواء طيار سمير عزيز واللواء مجدى شحاتة والخبير الاستراتيجي د. عبد العليم محمد.

ويدير اللقاء الكاتب الصحفى والمؤرخ محمد الشافعى الذي سيقام في السادسة مساء بالقاعة المستديرة بالدور الثالث بمبني النقابة.