شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "خارجية النواب": مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية على مدار التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية أكبر داعم للقضية الفلسطينية على مدار التاريخ، كما أنه تعمل من أجل أن يعم السلام بالمنطقة بأكملها.

وقال درويش في تصريحات لليوم السابع، إن مصر لم تألوا جهدا فى التأكيد على الحقوق التاريخية الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، مثمنا جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح إزاء تحركات الأحداث في غزة.

وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب رفض التصرفات الإسرائيلية الأحادية الجانب والإستباقية وفى مقدمتها المحاولات الممنهجة لتهويد القدس، والتى تعد أحد أهم قضايا الحل النهائى وفقا لكافة لمقررات الشرعية الدولية ومرجعيات السلام وفى مقدمتها مؤتمر مدريد للسلام والمبادرة العربية للسلام.

وشدد درويش على أن صوت مصر ينطلق من رؤية ثاقبة وحكيمة لتلك القضية تمثل صوت السلام والعقل والمسؤولية المصرية كركيزة للأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم مفادها أن تحقيق الأمن والاستقرار والتعايش لن يتحقق إلا عبر تفعيل حل الدولتين فاستمرار الأوضاع على ما هى عليه لم يحقق إلا أمناً هشا أدى لانفلات الأوضاع الأمنية التي الحقت الضرر للمعتدى والمعتدى عليه على السواء .

وأكد كريم درويش إلى أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب تثمن ما عبرت عنه القيادة السياسية بشكل حاسم من رفض لتصفية القضية الفلسطينية عبر محاولة إجبار الفلسطينيين على التهجير خارج أراضيهم ومحاولة المساس بالسيادة المصرية على الذى يعد خطاً أحمر .