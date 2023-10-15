شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى النواب": الشعب يصطف خلف الدولة في مواقفها المناصرة للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها القضية الأم والرئيسية، وموقف مصر ثابت على مدار التاريخ بالدفاع عن هذه القضية بل وفي كافة المحافل الدولية تكون هى القضية ذات الأولوية.

وأضاف عبد الفضيل، في تصريح ل"الخليج 365"، أن ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من مجازر وجرائم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل والمدنيين في غزة هى جرائم حرب وضد الإنسانية وتتنافى مع كافة المواثيق الدولية والقانون الدولي، وعلى المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية أن يضطلعوا بمسئولياتهم لوقف التصعيد في غزة وإجبار جيش الاحتلال الإسرائيلي على التوقف عن هذه الجرائم الوحشية وعمليات القتل والإبادة ضد الشعب الفلسطيني وخطة تهجيره قسريا لإجباره على ترك أرضه ووطنه.

واستنكر رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ما وصفه بالمواقف المخزية للمجتمع الدولي الذي يتشدق بحقوق الإنسان والحريات ويفعل نقيضها ويدافع عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب كافة الدول العربية بالتوحد في مواقفها ضد ممارسات وانتهاكات جيش الإحتلال الإسرائيلي لنصرة الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن المواقف التي تتخذها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مواقف مشرفة وداعمة لشعب فلسطين وحقوقه المشروعة، قائلا: كل أبناء الشعب المصري يصطفون خلف الدولة والقيادة السياسية على قلب رجل واحد في كافة القرارات التي يتم اتخاذها".