الأمم المتحدة تؤكد أن قطاع غزة يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "أونروا" أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة كشفت عن "كارثة إنسانية غير مسبوقة". واوضح المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني لصحافيين "لم يُسمح بدخول قطرة ماء واحدة، ولا حبة قمح واحدة، ولا لتر من الوقود إلى قطاع غزة خلال الأيام الثمانية الماضية". وأشار إلى تكشف "كارثة إنسانية غير مسبوقة" في القطاع الساحلي.

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