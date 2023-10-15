متحدث عسكري اسرائيلي: حزب الله يعمل على تصعيد الوضع على الحدود اللبنانية لإعاقة الهجوم المضاد على غزة

اشار متحدث عسكري اسرائيلي الى ان حزب الله يعمل على تصعيد الوضع على الحدود اللبنانية لإعاقة الهجوم المضاد على غزة، مؤكدا بان إسرائيل مستعدة للقتال على جبهتين وحتى أكثر إذا استدعى الأمر.
ولفت المتحدث العسكري الى ان هناك أكثر من 600 ألف شخص من سكان غزة توجهوا جنوبا وعمليات الإخلاء مستمرة.
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