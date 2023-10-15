عباس ابراهيم عرض التطورات في لبنان وغزة مع السفير النرويجي

إستقبل اللواء عباس إبراهيم سفير مملكة النرويج مارتن يترفيك، وجرى بحث في التطورات العسكرية والأوضاع الانسانية جراء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وآخر التطورات على الحدود الجنوبية مع فلسطين.

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