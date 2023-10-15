اجرى المستشار الاعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري علي حمدان، بتكليف من بري، اتصالا هاتفيا بقائد قوات "اليونيفيل" الجنرال ارولدو لاثارو، اطلع منه على حثيثيات سقوط احدى القذائف في موقع الناقورة. واعرب حمدان للجنرال لاثارو باسم بري عن تقديره لدور القوات وجهودها والحرص على سلامة عناصرها.

كانت هذه تفاصيل خبر حمدان مكلفا من بري اتصل بقائد "اليونيفيل" مطلعا على حيثيات سقوط قذيفة في موقع الناقورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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