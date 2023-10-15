أشار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الى أن "يجب أن نعترف بصدق وألم ورؤوسنا منحنية بأننا فشلنا في الحفاظ على سلامة الإسرائيليين، ولم ننجح في الوفاء بالعقد غير المكتوب بين الحكومة وبينهم".
هذا وتدخل عملية "طوفان الأقصى" يومها التاسع، حيث يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة مخلفا 2670 قتيلاً، و9600 جريح، بينما ردّت الفصائل الفلسطينية باستهداف بلدات إسرائيلية بالصواريخ.
في الأثناء، وجهت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تحذيرا لإسرائيل، وقال أبو حمزة المتحدث باسمها "نقول للعدو لقد هزمناكم في عقر كيانكم، فما ظنكم بنا وقد أتيتم إلينا بأقدامكم".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير إسرائيلي: يجب الإعتراف بصدق ورؤوسنا منحنية بأننا فشلنا في الحفاظ على سلامة الإسرائيليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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