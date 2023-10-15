"أونروا": الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة كشفت عن كارثة إنسانية غير مسبوقة

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "أونروا" فيليب لازاريني، أن "الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة كشفت عن كارثة إنسانية غير مسبوقة".

وذكر لازاريني، أنه "لم يُسمح بدخول قطرة ماء واحدة، ولا حبة قمح واحدة، ولا لتر من الوقود إلى قطاع غزة خلال الأيام الثمانية الماضية".