شكرا لقرائتكم خبر عن «يونيفيل» تعلن إصابة مقرها في جنوب لبنان بصاروخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت- أ.ف.ب

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل»، الأحد، أن مقرها العام في الناقورة أصيب بصاروخ، تعمل على التحقق من مصدره، فيما سجل تبادل لإطلاق النار خلال ساعات النهار بين حزب الله وإسرائيل.

وقالت في بيان: «هذا اليوم شهد تبادلاً مكثفاً لإطلاق النار في عدة مناطق على طول الخط الأزرق بين الأراضي اللبنانية وإسرائيل»، مضيفة: «كان هناك سقوط قذائف على جانبي الخط الأزرق، وأصيب مقرّنا العام في الناقورة بصاروخ، ونعمل على التحقق من مصدره»، من دون تسجيل خسائر.