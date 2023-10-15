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الأمم المتحدة: غزة تشهد «كارثة إنسانية غير مسبوقة»

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أ.ف.ب

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «أونروا»، الأحد، أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة كشفت عن «كارثة إنسانية غير مسبوقة».

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني لصحفيين: «لم يُسمح بدخول قطرة ماء واحدة، ولا حبة قمح واحدة، ولا لتر من الوقود إلى قطاع غزة خلال الأيام الثمانية الماضية». وأشار إلى تكشف «كارثة إنسانية غير مسبوقة» في القطاع الساحلي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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