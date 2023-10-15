ونقل الجبير خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، تمنياتهما لحكومة وشعب نيجيريا بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله الرئيس النيجيري تحياته وتقديره لخادم الحرمين وولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه تعزيزها ونقلها نحو آفاق أرحب بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين بالمزيد من التقدم والازدهار.
وعبر وزير الدولة للشؤون الخارجية، عن شكر وتقدير المملكة لدعم جمهورية نيجيريا لملف استضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، مثمنًا إعلان الاتحاد النيجيري لكرة القدم دعم ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم عام 2034.
كما التقى الجبير خلال الزيارة بوزير خارجية نيجيريا، وبحث معه الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كانت هذه تفاصيل خبر نيجيريا تدعم استضافة المملكة لإكسبو وكأس العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.