نيجيريا تدعم استضافة المملكة لإكسبو وكأس العالم

استقبل رئيس نيجيريا، بولا أحمد تينوبو، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، والوفد المرافق له.

ونقل الجبير خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، تمنياتهما لحكومة وشعب نيجيريا بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله الرئيس النيجيري تحياته وتقديره لخادم الحرمين وولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه تعزيزها ونقلها نحو آفاق أرحب بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين بالمزيد من التقدم والازدهار.

وعبر وزير الدولة للشؤون الخارجية، عن شكر وتقدير المملكة لدعم جمهورية نيجيريا لملف استضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، مثمنًا إعلان الاتحاد النيجيري لكرة القدم دعم ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم عام 2034.

كما التقى الجبير خلال الزيارة بوزير خارجية نيجيريا، وبحث معه الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.