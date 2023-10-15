مظاهرات داعمة للفلسطينيين في عواصم أوروبية

شارك الآلاف بمدينة بلفاست عاصمة إيرلندا في مسيرة تضامنية تعبيرا عن دعم الشعب الفلسطيني بوجه ما يتعرض له من قصف وحصار في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المظاهرة اصطدمت بمسيرة مقابلة لمتظاهرين يحملون الأعلام الإسرائيلية، وتبادل الطرفان الألفاظ والإهانات ما يشير إلى حالة الاحتقان الموجودة في الشارعين المتقابلين.

وشهدت مدن بريطانية عديدة أيضا كالعاصمتين لندن ودبلن خروج مظاهرات مماثلة تأييدا للفلسطينيين وتضامنا معهم، كما شهدت كندا وأستراليا مظاهرات مشابهة.

هذا ويرزح الأهالي من مدنيين وأطفال ونساء وشيوخ في قطاع غزة، تحت وطأة اوضاع إنسانية صعبة للغاية ولا تتوقف الأمور عند القصف والقتل المتواصل بآلة الحرب الإسرائيلية، وإنما تقصف أماكن إيوائهم وتلقيهم العلاج في المراكز الصحية أو المستشفيات على حد سواء.

ومع دخول الحرب على غزة يومها التاسع منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" السبت الماضي، يستمر القصف الإسرائيلي العنيف للقطاع في ظل ترقب هجوم بري واسع على غزة قد تقدم عليه إسرائيل.