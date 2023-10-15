سمير فرج يوضح سر إصرار الرئيس السيسي على إذاعة لقائه مع بلينكن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن مجلس الأمن القومي الذي اجتمع اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أكبر سلطة للدولة لاتخاذ القرارات المصيرية مثل قرار الحرب.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن مجلس الأمن القومي يضم رئيسي مجلس الشعب والشيوخ ووزير الدفاع ورئيس الحكومة وعدد من الوزراء.

وأكد أن مجلس الأمن القومي يجتمع لمناقشة حدث هام في الدولة وكل مسئول يقول رأيه ولا يكون القرار منفرد لرئيس الجمهورية، لافتا إلى أن الاجتماع يستمر لساعات.

وأشاد بالسابقة التي تحدث لأول مرة وهي موافقة الرئيس السيسي على إذاعة أحد اللقاءات المغلقة والذي جمعه بوزير الخارجية الأمريكي ليعرف الجميع رأي مصر في القضية الفلسطينية في ظل مزايدات كثيرة على مصر.

وأضاف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن وزير الخارجية الأمريكي أعلن بعد الاجتماع أنه سيتم فتح معبر رفح لدخول المساعدات إلى قطاع غزة غدًا، موضحا أن هذا الموقف يؤكد أن مصر كبير.