عبد المنعم سعيد: دعوة مصر لعقد قمة إقليمية دولية أولى خطوات التهدئة فى فلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الطنيني:

قال عبد المنعم سعيد المفكر السياسى ،أن دعوة مصر لعقد قمة إقليمية دولية هى أولى الخطوات التهدئة فى الأراضى الفلسطينية ،مبينا أن القضية الفلسطينية لدينا مجزئه من سنه ٤٨ثم ٦٧ثم القضية التى جاءت بعد محاولات السلام التى جرت فى إطار أوسلو ،مبينا أن هذا الأتفاق بين الفلسطنين والأسرائليين توصل إلى إقامة سلطة فلسطينية على الأراضى الفلسطينية لأول مرة فى التاريخ من أجل أن يكون ذلك تمهيدا لقيام الدولة الفلسطينية .

وأضاف عبد المنعم سعيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم ،المذاع على قناة الحياة ،اليوم الأحد ،أن السلطة الفلسطينية حصلت بها تحولات جوهرية للتطرف الدينى والفاشى فى إتجاه الشعب الفلسطينى والأراضى الفلسطينية وزادت عمليه الأقتحام والتعرض خصوصا للأماكن المقدسة ،مبينا أنه نري الحرب الخامسة على غزه التى تبدأ بأطلاق صواريخ على إسرائيل وترد عليها رد وحشى على قطاع غزة ،ثم تبدأ فى التهدئة من المجتمع الدولى وتكون عندنا مشكله دائمه فى حلها وهى فى الأساس لا تحل .

وتابع عبد المنعم سعيد أننا نرى مشهد جديد أن حركة حماس حققت نصر يوم ٧أكتوبر ثم بعد ذلك بدأ تداعيات الموقف التى اعتادنها من إسرائيل فى الخروب السابقه ،لافتا إلى ضرورة تركيز الجهود على إنقاذ شعب غزه الذي يتعرض لأبشع عمليات العنف والتدمير فى الوقت الحالي .

وأردف عبد المنعم سعيد أنه أن الأوان لترتيب لأصلاح الوضع الفلسطيني ،مؤكدا أن المنطقة بأكملها تدفع ثمن التصعيد المستمر