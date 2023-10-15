السيطرة على حريق بمدرسة ثانوية فنية في الدقهلية



محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الدقهلية، مساء اليوم الأحد، من السيطرة على حريق اندلع بالمدرسة الثانوية الفنية الصناعية للبنات في مدينة بلقاس، عقب انتهاء اليوم الدراسي.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، بالحادث، حيث تبين أنه شب في جناح الورش بالمدرسة، والمكون من ثلاثة أدوار تضم ٩ فصول، وتمت السيطرة عليه قبل انتقال النيران إلى باقي مباني المدرسة.

لم يسفر الحريق عن أي إصابات، وحرر بذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي كلفت المباحث بتحرياتها، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق.