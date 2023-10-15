لميس الحديدي: الاجتياح البري لقطاع غزة سوف يبدأ بعد إنتهاء زيارة وزير خارجية أمريكا لتل أبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن ألة القتل العسكرية الإسرائيلية لا تتوقف والعملية العسكرية البرية لم تبدأ ربما تنتظر إنتهاء زيارة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن لتل أبيب بعدما زار مصر اليوم والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت "الحديدي"، عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، اليوم الأحد، أن الرئيس السيسي ترأس اجتماعات المجلس الأمن القومي الذي ينعقد في الأوضاع الطارئة أو كل ثلاثة أشهر وإتخذ عددا من القرارات الهامة أهمها أن أمن مصر القومي خط أحمر لا تهاون فيه.

وأوضحت أن وزير الخارجية الأمريكي لم يرد في حديثه في أي زيارة لدول المنطقة ومصر عن أي محاولة لوقف إطلاق النار، بل أن حديثه يتركز على السيادة الاسرائيلية وعن حق إسرائيل الدفاع عن نفسها ضد الدمار الذي يسميه بالحمساوي .

وأكدت أن الرئيس السيسي في كلمته رصد كافة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بما يعكس متابعته الدقيقة للأوضاع في قطاع غزة، فيما يخص الكهرباء والمياه وأيضا أزمة الخبز التي تطرق الأبواب.