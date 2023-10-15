شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب": ندعم تحركات القيادة السياسية فى القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن وحدة الصف مطلوبة خلال الفترة المقبلة لدعم تحركات الدولة المصرية ومساندتها بشأن القضية الفلسطينية.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن القيادة السياسية اتخذت خطوات جادة لدعم القضية الفلسطينية، وهذا ليس بجديد على الدولة المصرية التى تدعم وتتبنى القضية الفلسطينية على مر العصور، حيث اتخذت الدولة المصرية موقفا ثابتا من القضية وتدعمها فس كل المحافل الدولية إضافة للخطوات الجادة على الأرض، ونوقف الشعب المصرى تجاه الأشقاء الفلسطينين.

وشدد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك موقف جاد وحاسم من قبل الدلو العربية، إضافة لضرورة التدخل العالمى لوقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني والحفاظ علي أرواح المدنيين وزقف نزيف الدماء الفلسطينية ودعوة منظمة الدول الإسلامية لاتخاذ موقف موحد .

وأشاد الحصرى، بتحركات القيادة السياسية سواء المتمثلة فى مخاطبة الرأي العام المصري والعربي والعالمي، ورفض مساعي إسرائيل لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضهم لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول أخرى، متابعا:" الرئيس أكد للعالم بأن مصر لن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية وأنها دائما في صدارة الدول المدافعة عن فلسطين وقدمت الكثير من التضحيات والدماء".